الخميس 23 يناير 2025
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افتتاح سوق اليوم الواحد في برج العرب بالإسكندرية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

قام اليوم يحيى زكريا رئيس مركز برج العرب القديم بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم،  بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بافتتاح سلسلة جديدة من فروع سوق المزراعين لليوم الواحد 

 

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ياتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد

و تنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين  

وتفقد رئيس برج العرب  فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة التاسعة والمقام خلف شركة الكهرباء  بنطاق برج العرب القديم  بحضور  محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب والأستاذ السيد عبد الله رئيس الرقابة

و الذى يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والسلع الأساسية مثل  الزيوت والأرز  و المكرونات والسمن والسكر  الخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %

 

كذلك تواجد سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقة التموينية وباكية لصرف السلع التموينية بالبطاقة التموينية وسيارة محملة باسطوانات البوتاجاز  

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق

يتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية

 

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يحيي زكريا مركز برج العرب المهندس السيد حرز الله وزارة التموين

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