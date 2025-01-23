الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

إصابة 9 أشخاص في
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص

أصيب 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث طريق الاسكندرية الصحراوي
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


حادث طريق الإسكندرية الصحراوي اليوم
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق اسكندرية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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