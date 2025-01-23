بعد افتتاحه رسميًّا، خطوط أتوبيسات النقل العام لمعرض الكتاب وأسعارها

معرض القاهرة الدولى للكتاب حدث ثقافي ينتظره عدد كبير من عشاق القراءة من أجل اقتناء الكتب الجديدة ومشاهدة العروض الفنية التي يتم تقديمها عبر برنامج ثقافي فني شامل، وسينطلق الماراثون الثقافي للجمهور غدا الجمعة ٢٤ يناير الجاري، في دورته الـ٥٦، ويستمر المعرض حتى يوم ٥ فبراير ٢٠٢٥.

خطوط مواصلات معرض الكتاب ٢٠٢٥

وينعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٥ في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، قرب مسجد المشير طنطاوي، ويمكن الوصول له من خلال شبكة مواصلات واسعة في القاهرة الكبرى خصصتها وزارة الثقافة المصرية لسهولة وصول الجماهير إلى معرض الكتاب وهي:

ويمكن أيضًا الوصول إلى معرض القاهرة للكتاب 2023 من خلال التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أو محطة مترو كوبري القبة واستقلال أتوبيسات التجمع الخامس الخامس.. وجميع أسعار التذاكر موحدة وهى 10 جنيهات.

معرض الكتاب ٢٠٢٥

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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