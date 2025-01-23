زغلول صيام يكتب: وما فائدة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري؟! لا بد أن تتحرك اللجنة الفنية!

أكثر من 100 لاعب أجنبي مقيدون في أندية الدوري الممتاز المصري، والمحصلة أن أحدًا لا يعرف أكثر من عشرة لاعبين منهم، بمعنى أن الغالبية منهم مثل عدمها. هم لا يضيفون جديدًا، ولا يصنعون الفارق مع أنديتهم، ولا الدوري المصري الذي يعتبر بوابة احترافهم في أوروبا.

أكثر من 100 لاعب أجنبي والمستفيد هم مجموعة سماسرة يحققون المكاسب بالدولار بالشراكة مع آخرين يجدونها بضاعة رائجة للكسب السريع... والمحصلة أن المتضرر من كل هذا هو المنتخب الوطني الذي تقل أمامه الفرصة في اختيار العناصر المميزة في كل المراكز والأكثر من ذلك العملة الصعبة نفسها لاسيما وأن ما يتم تصديره للخارج لا يقارن بربع أو ثمن ما يتم جلبه من الخارج.

إن قرار زيادة عدد الأجانب المسموح بهم لكل نادٍ (خمسة لاعبين فوق السن وثلاثة تحت السن) لم يكن قرارًا منصفًا ولم يراعِ الصالح العالم، إنما قرار تم تمريره بليل لصالح سماسرة، وربما نادٍ أو ناديان، وحان الوقت من أجل إصلاح الأمر.

حسنًا فعل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبوريدة عندما شكل لجنة فنية من خبراء كرة القدم المصرية تضم قامات كبيرة لديها فكر ورؤية، وأصبح عليها دور في إصلاح وضع خاطئ وفاسد من البداية لصالح المنتخب الوطني، ولصالح البلد نفسه في توفير العملة الصعبة.

دور اللجنة الفنية

على اللجنة الفنية أن تحسم الأمر مبكرًا، وتتخذ قرارات سريعة لصالح الكرة المصرية وتقليل عدد الأجانب، حتى تتمكن الأندية من تصريف الأعداد الزائدة، ومن ينتهي عقده مع السلامة، لأن استمرار الأمر أضر كثيرًا بالكرة المصرية.

اللجنة الفنية عليها دور كبير في تقليل أسعار اللاعبين المبالغ فيها جدًّا من خلال تقليل اللاعبين في كل قائمة وإعطاء ميزة للأندية التي تشارك في البطولات القارية، وعندما يحدث ذلك سيزيد المعروض وتقل الأسعار من تلقاء نفسها.

في دول الشمال الأفريقي المغرب وتونس والجزائر هناك سقف لعقود اللاعبين، وبالتالي يبحثون عن السوق المصري الذي ينفق ببذخ شديد، ويحصل اللاعبون على ما يريدون بدون رقيب أو حسيب.

إن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، وأنا على ثقة كبيرة ويقين بأن اللجنة الفنية ستوصي بما فيه صالح كرة القدم المصرية، بعيدًا عن الفترة التي استغلها البعض في تحقيق مصالح شخصية في غيبة من مجلس إدارة الاتحاد والفنيين المعنيين.

يا رب كلامنا يوصل للجنة الفنية والقائمين على أمر الكرة المصرية، وأنا على يقين بأنهم سيفعلون!

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