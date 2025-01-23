الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تمريض عين شمس تنظم مؤتمر استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة الطبية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت الإدارة المركزية للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس المؤتمر السنوي للتمريض بعنوان “استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التمريضية وتحقيق خدمة طبية متميزة”.

"استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التمريضية" المؤتمر السنوي للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وطارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وبإشراف  منال عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتمريض.

تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وكيفية إستخدامه في تحسين جودة الرعاية التمريضية وتقليل أخطاء الأدوية وإدارة بيانات المرضى بفعالية.

واستهدف المؤتمر التعرف على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتعزيز السلامة السريرية وسلامة المرضى، وتطبيقاته في تشخيص الأمراض الوراثية، ودعمه لمرضى الأورام، بالإضافة إلى دوره في تقديم خدمات ذكية لكبار السن.

فى كلمته رحب طارق يوسف بالحضور وأشاد بالدور الحيوي للتمريض في تحسين الخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح أن التمريض بالمستشفيات تمكن من تطبيق العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في رفع كفاءته.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا غامضًا، بل أصبح متاحًا للجميع من خلال الأجهزة الحديثة، مشيرًا إلى تطبيقه بالمستشفيات لإدارة بيانات المرضى الطبية، والمساهمة في تحسين خدمات التمريض وضبط جرعات الأدوية.

وفي كلمتها وجهت الدكتورة منال عبد السلام الشكر لإدارة المستشفيات على جهودها المستمرة في تطوير الخدمات الطبية، مما يوفر بيئة عمل منظمة وداعمة لفريق التمريض، كما أعربت عن فخرها بأسبقية مستشفيات جامعة عين شمس استخدام الروبوت في العمليات الجراحية، وأشادت بدور التمريض في التجهيزات والتطبيقات العملية التي انعكست إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن هذه الإنجازات تبرز الجهود المتميزة لفريق التمريض بمستشفيات جامعة عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس استخدامات الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي توظيف الذكاء الاصطناعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس مستشفيات جامعة عين شمس

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من مشروعات جامعة أسوان

"عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة ستراسبورج الفرنسية

إنجاز جديد للجامعات المصرية في تصنيف التايمز THE للتخصصات العلمية

المجلس الأعلى للجامعات يطلق فيديو تعريفي حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية

عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني

أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة: هذه مزايا وعيوب تعريب مناهج الطب

تعاون مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لدعم التنمية المستدامة

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة فيرجينيا تك لبحث التعاون المشترك
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية بالاتحادية (صور)

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

إحراق مصفاة الخرطوم للنفط، الدعم السريع ترتكب جريمة حرب والجيش السوداني يتوعدها

منوعات

المزيد

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

في 6 خطوات.. كيفية الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 أونلاين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية