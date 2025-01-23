"عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة ستراسبورج الفرنسية

استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من جامعة ستراسبورج الفرنسية يرأسه البروفيسور إيريني تسامادو جاكوبرجر نائب الرئيس جامعة ستراسبورغ لأوروبا والعلاقات الدولية ونائب الرئيس لأوروبا والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك.

عين شمس تستقبل وفد من جامعة ستراسبورغ الفرنسية

حيث رحبت غادة فاروق بالوفد معربة عن سعادتها بالزيادة، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على أهمية تطوير وتوثيق كافة أشكال التعاون الدولي بين الجامعة وجامعات العالم فى مختلف مجالات العلوم والثقافة، ودعم إمكانيات وقدرات الجامعة عالميًا.

يأتي ذلك لضمان حصول الطلاب على مستوى متميز من التعليم تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

تاريخ جامعة عين شمس وكلياتها ومراكزها المتميزة فى جميع المجالات

واستعرضت خلال اللقاء شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، تاريخ جامعة عين شمس وكلياتها ومراكزها المتميزة فى جميع المجالات منها الطب والهندسة والطاقة المستدامة وغيرها، وجهود الجامعة فى دعم الأبحاث العلمية وزيادة النشر الدولى.

كما أشارت إلى وجهوده قطاع التعاون الدولي فى إبرام وتفعيل اتفاقيات وشراكات دولية مع كبرى جامعات العالم، الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة.

كما استعرضت ايرينا سيمون مدير العلاقات والشئون الدولية الدولية تاريخ جامعة ستراسبورج، وهي وأحد أكبر الجامعات الشاملة متعددة اللغات والثقافات في فرنسا، والتى تهتم بشكل خاص على المناهج متعددة التخصصات، رائدة في التعاون عبر الحدود.

كما قدمت ايرينا سيمونز عرض مؤسسي لجامعة ستراسبورج من حيث إمكاناتها وأعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة.



تبادل الطرفان النقاش حول مجالات العمل المشاركة المزمع التعاون المتبادل بها مثل مجال علوم الهندسية والتجارة والطب واللغات.



حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، مستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي ورانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب وشهيرة سمير أستاذ التشريح بكلية الطب ومديرى مكاتب التعاون الدولي بكليات الطب والهندسة ومدير البرنامج الفرنسي بكلية التجارة ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن.

كما حضر من جامعة ستراسبورج، ماتيلد لو كلينش مهندس المشاريع الدولية مسؤول المشاريع الدولية و سيدتي جاليا هوفهانيسيان مساعد مهندس للمشاريع الدولية. مساعد مسؤول المشروع و البروفيسور برتراند روز نائب مدير الهندسة بكلية الفيزياء والهندسة.

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