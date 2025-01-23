الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة ستراسبورج الفرنسية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من جامعة ستراسبورج الفرنسية يرأسه البروفيسور إيريني تسامادو جاكوبرجر نائب الرئيس جامعة ستراسبورغ لأوروبا والعلاقات الدولية ونائب الرئيس لأوروبا والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك.

 

عين شمس تستقبل وفد من جامعة ستراسبورغ الفرنسية

حيث رحبت غادة فاروق بالوفد معربة عن سعادتها بالزيادة، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على أهمية تطوير وتوثيق كافة أشكال التعاون الدولي بين الجامعة وجامعات العالم فى مختلف مجالات العلوم والثقافة، ودعم إمكانيات وقدرات الجامعة عالميًا.

يأتي ذلك لضمان حصول الطلاب على مستوى متميز من التعليم تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

 

تاريخ جامعة عين شمس وكلياتها ومراكزها المتميزة فى جميع المجالات

 واستعرضت خلال اللقاء شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، تاريخ جامعة عين شمس وكلياتها ومراكزها المتميزة فى جميع المجالات منها الطب والهندسة والطاقة المستدامة وغيرها، وجهود الجامعة فى دعم الأبحاث العلمية وزيادة النشر الدولى.

كما أشارت إلى وجهوده قطاع التعاون الدولي فى  إبرام وتفعيل  اتفاقيات وشراكات دولية مع كبرى جامعات العالم، الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة.  

كما استعرضت ايرينا سيمون مدير العلاقات والشئون  الدولية  الدولية تاريخ جامعة  ستراسبورج، وهي وأحد  أكبر الجامعات الشاملة متعددة اللغات والثقافات في فرنسا، والتى تهتم  بشكل خاص على المناهج متعددة التخصصات، رائدة في التعاون عبر الحدود.

كما قدمت ايرينا سيمونز عرض مؤسسي لجامعة ستراسبورج من حيث إمكاناتها وأعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة  والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة.


تبادل الطرفان النقاش حول مجالات العمل المشاركة المزمع  التعاون المتبادل بها مثل مجال علوم الهندسية والتجارة والطب واللغات.

 حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، مستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي ورانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب وشهيرة سمير أستاذ التشريح بكلية الطب ومديرى مكاتب  التعاون الدولي بكليات الطب والهندسة ومدير البرنامج الفرنسي بكلية التجارة ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن.

كما حضر من جامعة ستراسبورج، ماتيلد لو كلينش مهندس المشاريع الدولية مسؤول المشاريع الدولية و سيدتي جاليا هوفهانيسيان مساعد مهندس للمشاريع الدولية. مساعد مسؤول المشروع  و البروفيسور برتراند روز نائب مدير الهندسة بكلية الفيزياء والهندسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس ادارة الوافدين التعاون الدولي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الطلاب الوافدين

مواد متعلقة

المجلس الأعلى للجامعات يطلق فيديو تعريفي حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية

عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني

أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة: هذه مزايا وعيوب تعريب مناهج الطب

تعاون مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لدعم التنمية المستدامة

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة فيرجينيا تك لبحث التعاون المشترك

تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي (TRIKAFTA) في مصر

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية