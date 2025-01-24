الجمعة 24 يناير 2025
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الإحصاء: الأسماك والمأكولات البحرية تسجلان ارتفاعًا بنسبة 20.6% خلال ديسمبر الماضي.. والبربون يصل لـ 320 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع اسعار الاسماك،
ارتفاع اسعار الاسماك، فيتو

تعد الأسماك والمأكولات البحرية من السلع الأساسية التي تشهد تغيرات سعرية وتؤثر بشكل مباشر على المستهلك. 

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%) علي أساس سنوي 

وشهدت  أسعار الأسماك والمأكولات ارتفاعات كبيرة  خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة  (20.6%)  مقارنة بشهر ديسمبر 2023، ويأتى ذلك طبقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي 

وسجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (19.2%) خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ  ديسمبر  2023، وذلك طبقا لما رصده تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

اسعار  الاسماك اليوم الجمعة 

أسعار السمك اليوم، البربون يرتفع لـ 320 جنيهًا في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

وتستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك
أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 71 إلى 73 جنيهًا.

  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 70جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.
أسعار السمك
أسعار السمك

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 20 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
أسعار السمك
أسعار السمك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار السمك
أسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
أسعار السمك
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
أسعار السمك
أسعار السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

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الأسماك والمأكولات اسعار الاسماك والماكولات البحرية اسعار الاسماك اليوم الجمعة

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