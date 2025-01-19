الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

البوري يسجل 180 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «فيتو» تستعرض  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في السطور التالية: 

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 74 جنيهًا.

  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 125 جنيها للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

اسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 700 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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