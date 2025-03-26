منها الاعتكاف وقيام الليل، أهم الأعمال المستحبة في ليلة القدر

ليلة القدر، تعد ليلة القدر من أفضل الليالي الكريمة في شهر رمضان المبارك، وتعرف أيضا باسم "ليلة القدر المباركة"، وخصها الله في العشر الأواخر من شهر رمضان وتحديدا في الليالي الفردية منها، وأخفاها حتى يجتهد المسلم بالصلاة والدعاء والصيام والذكر وقراءة القرآن الكريم.

الأعمال المستحبة في ليلة القدر، فيتو

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

يتحرى المسلمون ليلة القدر رغبة في نيل ثوابها وعظمة فضلها للعباد، وأنها ليلة مميزة وعظيمة في الإسلام، ويستحب بليلة القدر أن يتقرب العبد لمولاه بأنواع القربات والطاعات من صلاة وصيام وذكر ودعاء وصدقات.



وهناك بعض الأعمال التي كان نبي الله محمد – صلى الله عليه وسلم – يحرص على القيام بها لإحياء ليلة القدر المُباركة، وجاءت تلك الأعمال على النحو التالي:

1.إيقاظ الأهل للصلاة: كان نبي الله يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير حتى يصلي قيام الليلة.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها من الليالي، قال سفيان الثوري: "أحب إليَّ إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، ويجتهد فيه، ويُنهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك".

2.قيام الليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقيم الليل إيمانًا بالله وتصديقًا بوعد الله في الثواب، واحتسابًا وابتغاء مرضاة الله دون رياء.

ففي حديث عائشة قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر -يعني الأخير- شمَّر وشدَّ المئزر"، ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه، ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة، قالت: “ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح".

3.الاعتكاف: الاعتكاف داخل المساجد في العشر الأواخر من رمضان، وقبل وفاته اعتكف 20 يومًا وليس 10 فقط.

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين».

4.الدعاء: من أفضل الأعمال لإحياء الليلة هو الدعاء والإلحاح في طلب ما تهواه النفس، وأكثر دعاء مُحبب هو: “اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عني”.

الأعمال المستحبة في ليلة القدر، فيتو

كيف نفوز بليلة القدر؟ وما الدعاء المأثور فيها؟

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "كيف نفوز بليلة القدر؟ وما الدعاء المأثور فيها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».



عجائب ليلة القدر

ومن عجائب ليلة القدر أن جعلها الله خير من ألف شهر، ومن عجائب ليلة القدر أيضًا أنها ليلة يتنزل فيها الملائكة والرحمات بأمر من الله تعالى، ويغفر لمن يصيبها، فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أنزل الله – سبحانه وتعالى – سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة باسمها (سورة القدر)؛ وذلك حتى تُذكر العباد بفضلها، فهي خير من ألف شهر.

حملت سورة في القرآن اسم القدر؛ دلالة على عظمة الليلة، فيقول الله تعالى:

"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ" (سورة القدر ٥:١).

نزول القرآن الكريم بالكامل في ليلة القدر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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