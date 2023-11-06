21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

يتساءل البعض عن مواضع وأماكن وأوقات استجابة الدعاء، خاصة وأن الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يتقرب به من الله تعالى وهو مخ العبادة كما يقال.

وفي هذا الإطار جمعنا لكم 21 موضعا يستجاب فيها الدعاء فإلي التفاصيل.

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء

1. ليلة القدر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما قالت له: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

2. الدعاء في جوف الليل وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم فيقول: "من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له" رواه البخاري.

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3. دبر الصلوات المكتوبات وفي حديث أبي أمامة " قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات" رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

4. بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) رواه أبو داود (521) والترمذي وانظر صحيح الجامع.

5. عند النداء للصلوات المكتوبة وعند التحام الصفوف في المعركة كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا: "ثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا" رواه أبو داود وهو صحيح انظر صحيح الجامع

6. عند نزول الغيث كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان: (الدعاء عند النداء وتحت المطر) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع.

7. في ساعة من الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة" رواه مسلم.

8. ساعة يوم الجمعة فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه) وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم

9. عند شرب زمزم فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ماء زمزم لما شرب له " رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع".

10. في السجود قال صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" رواه مسلم.

11. عند سماع صياح الديكة لحديث: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا" رواه البخاري ومسلم.

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء

12. عند الدعاء بـ"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له" رواه الترمذي وصححه في صحيح الجامع.

13. إذا وقعت عليه مصيبة فدعا بـ "إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها " فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها".

14. دعاء الناس بعد قبض روح الميت ففي الحديث أن النبي صلى الله دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" رواه مسلم.

15. الدعاء عند المريض: أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا حضرتم المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا سلمة قد مات، فقال لي: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة " قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدًا صلى الله عليه وسلم ".

16. دعوة المظلوم وفي الحديث: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام: " دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ؛ ففجوره على نفسه " رواه أحمد وانظر صحيح الجامع.

17. دعاء الوالد لولده – أي: لنفعه - ودعاء الصائم في يوم صيامه ودعوة المسافر فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم ودعوة المسافر " رواه البيهقي صحيح الجامع.

18. دعوة الوالد على ولده – أي: لضرره - ففي الحديث الصحيح: " ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده " رواه الترمذي.

19. دعاء الولد الصالح لوالديه كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به.

20. الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر فعن عبد الله بن السائب – رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: " إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح " رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد انظر تخريج المشكاة.

21. الدعاء عند الاستيقاظ من الليل وقول الدعاء الوارد في ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَعَارَّ ( أي: استيقظ )مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ " رواه البخاري.

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء

شروط إجابة الدعاء

الأول: دعاء الله وحده لا شريك له بصدق وإخلاص، لأن الدعاء عبادة قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60 } وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.

الثاني: ألا يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.

الثالث: أن يدعو بقلب حاضر، موقن بالإجابة، لما رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.

أسباب إجابة الدعاء:

الأول: افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بذلك.

الثاني: رفع اليدين.

الثالث: عدم التردد، بل ينبغي للداعي أن يعزم على الله ويلح عليه.

الرابع: تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار من الصيام، وغير ذلك.

الخامس: أكل الطيبات واجتناب المحرمات.

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء

كيفية الدعاء

ينبغي لمن أراد الدعاء أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر قلبه ويحسن ظنه بربه ويوقن بإجابة الله له ولا يتردد ولا يقول اغفر إن شئت بل يعزم على ربه ويدعو بحاجته من خيري الدنيا والآخرة.