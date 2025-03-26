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دين ودنيا

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

فتح مكران، فيتو
فتح مكران، فيتو

فتح مكران، يستمر القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، في تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وخلال السطور التالية، نستعرض أحداث الفتح الإسلامي لمكران، وأول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا.  

 

فتح مكران

جاء الفتح الإسلامي لمكران في العام 23 هـ، وكان هذا أول قتال للخلافة الراشدة في جنوب آسيا، ويقال إن القتال كان في الضفة الغربية من نهر السند.

وقد كانت مكران تحت قيادة الهند الهندوسية، لكن المنطقة كانت مشتركة أيضا مع دولة الزنبيل. من فترة مبكرة، تناوبت أجزاء منه في كثير من الأحيان بين السيطرة الهندية والفارسية مع الجزء الفارسي في الغرب والجزء الهندي في الشرق. بعد ذلك، تم ضمه من قبل الفرس من راي سهيراس الثاني، وأعيد غزوها من قبل القائد شاش من ألور في 631 م. 

مكران - ويكيبيديا
فتح مكران

بعد عشر سنوات، وصفها تشيونتسانغ الذي زار المنطقة بأنها «تحت الحكومة إذا فارس». بعد ثلاث سنوات، عندما دخلها المسلمين، كانت تعتبر «حدود الهند». ومكران لم تغب عن أنظار الخلفاء كمنطقة مهمة لإكمال الفتوحات في المشرق فهي الوصل بين بلاد فارس التي كانت تحت حكم الخلافة الراشدة مسبقا ثم الدولة الأموية لاحقا.

 

أحداث الفتح الإسلامي لمكران

أعطى الخليفة عمر بن الخطاب قيادة هذه الحملة إلى سهيل بن عدي، وتوجه سهيل بجيشه من البصرة، ووصل في نهاية المطاف إلى مكران (ما هو الآن جزء من باكستان حاليا). كانت أراضي تابعة للساسانيين لعدة قرون ولكن بعد ذلك أصبحت ضمن مملكة راي التي ضمتها في 636-637 م على الرغم من أنها تصرفت كدولة تابعة للساسانيين الفرس في الماضي.

فاتح الهند محمد بن قاسم الثقفي
فتوحات إسلامية

اتجه الحكم بن عمرو التغلبي ناحية مكران حتى انتهى إليها، ولحق به شهاب بن المخارق بن شهاب فانضم إليه، وأمده سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله بن عتبان بأنفسهما، فانتهوا إلى دوين النهر، فحشد راجا راسل (حاكم هندوسي محلي من مملكة السند) جيوش ضخمة في مكران لوقف تقدم المسلمين، فاقتربوا منهم فالتقوا فاقتتلوا بمكان من مكران من النهر على أيام، فهُزمت قوات راجا راسيل في ساحة المعركة، وقتل منهم الكثير وتبعهم جيش المسلمين حتى انتهوا إلى النهر وفر جيش راسل إلى الضفة الشرقية من نهر السند في أقصى الشرق من نهر السند وضعت السند الذي كان ضمن مملكة راي.

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شهر رمضان رمضان المعارك والغزوات الإسلامية التاريخ الاسلامي الإسلام مكران فتح مكران الفتح الإسلامي

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