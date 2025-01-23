القصة الكاملة لأخطر سجناء أمريكا.. ترامب يعفو عن روس أولبريخت صاحب أكبر موقع لبيع المخدرات والأسلحة في العالم.. دشن منصة عبدة الشيطان وأخفى هوية القتلة المأجورين

العفو عن أخطر سجين في أمريكا، منذ يومين التقطت لصاحب أشهر موقع لبيع المخدرات عبر شبكة الإنترنت المظلمة "ديب ويب"، روس أولبريخت، بعد إخلاء سبيله، وهو الشخص الذي قام بتأسيس موقع (طريق الحرير)، المتخصص في بيع المنتجات غير القانونية وغير المشروعة (الأسلحة والمخدرات) عبر العالم، وصفقات القتلة المأجورين.

العفو عن أخطر سجين في أمريكا

وغزت صورة روس أولبريخت، بعد الإفراج عنه، العالم وانتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العفو عنه واطلاق سراحه في أول قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه، برغم الحكم عليه بالمؤبد، حيث اعتبرته المحكمة الأمريكية بأنه "من أخطر السجناء بأمريكا".

روس أولبريخت بعد إخلاء سبيله، فيتو



وأدانت المحكمة الأمريكية روس أولبريخت بغسيل الأموال والقرصنة والتآمر والإتجار بالمخدرات والبشر، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقضى من محكوميته 11 عامًا، وغادر السجن بعفو من الرئيس ترامب.

بداية حكاية أخطر سجين في أمريكا، روس أولبريخت، كانت عندما أسس في عام 2011 موقع اسمه "طريق الحرير"، عبر الشبكة المظلمة "ديب ويب"، التي تمارس أخطر وأبشع الجرائم عبرها، وكان التداول عبر موقعه بالعملة الرقمية المشفرة "بتكوين"، وكان موقعه عبارة عن سوق لبيع كل شيء غير قانوني، وبدون أي رقابة مثل المخدرات والأسلحة وغيرها من الأمور غير القانونية والتي تدر الكثير من الأرباح بعملة الـ "بتكوين"

طريق الحرير يمر منه الصفقات غير القانونية

أختار روس أولبريخت اسم موقعه "طريق الحرير أو Silk Road"، فقد أراد أن يكون الموقع مثل طريق الحرير القديم الذي كانت تمر فيه التجارة للعالم كله، وكان موقعه عبارة عن منصة لبيع وشراء السلع والخدمات، الفرق أن منصته هدفها تداول السلع الغير القانونية والتعامل يكون بعملة البيتكوين، من ضمن السلع المخدرات والأسلحة وغيرها.

موقع طريق الحرير يبيع المخدرات والسلاح والأشياء غير القانونية عبر الديب ويب، فيتو



وكانت بدايته في عام 2011، بسبب فكرة كانت لديه لتغيير لعالم العملات الرقمية إلى الأبد، من خلال سوق حرة باستخدام البتكوين وتقنيات الخصوصية، لبيع أي شيء غير قانوني، لذا كان تأسيس منصته عبر شبكة الإنترنت المظلمة "الديب ويب".

السلطات الأمريكية تعتقل أولبريخت مدى الحياة

في عام 2013 السلطات الأمريكية اعتقلت أولبريخت، واتُهم بإدارة الموقع تحت الاسم المستعار "Dread Pirate Roberts"، وظلت محاكمته حتى عام 2015، وهناك أُدين بعدد من التهم، منها غسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والقرصنة المعلوماتية، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، يعني المفترض يقضي كل حياته بالسجن.

#ترامب يصدر عفوا كاملا وغير مشروط عن "القرصان المخيف" #روس_أولبريخت مؤسس موقع "طريق الحرير" على الدارك ويب.. إليكم التفاصيل في القصة التالية pic.twitter.com/1X1XEkdbX9 — blinx (@BlinxNow) January 22, 2025



وكان روس أولبريخت يعرض على موقعه أي شيء وكل شيء غير قانوني، والهدف تجميع أكبر قدر من العملة الرقمية "بتكوين"، التي كان يراها "عملة المستقبل"، كما دشن موقع عبدة الشيطان، ويعد من أكثر المواقع بشاعة في هذا العالم حيث تم إنشاؤه في عام 2011 على يد "روس أولبريخت"، وسرعان ما اشتهر هذا الموقع ليحقق في عامين فقط أكثر من مليار ونصف دولار، ويصنف الكثير هذا الموقع على أنه الأبشع والأخطر على شبكة الـ "ديب ويب".

روس أولبريخت بائع مخدرات أو زعيم عصابة

الغريب أن موقعه كان يلاقي رواجًا واسعًا، وأعرب البعض عن ثقتهم وتقديرهم لـ "روس أولبريخت"، ووصفوه بأنه "لم يكن مجرد بائع مخدرات أو زعيم عصابة تهريب مخدرات. بل هو مثقف ليبرالي ينادي بحق الأفراد ببيع وشراء ما يشاؤون دون تدخل الحكومة باختياراتهم حتى لو كانت مضرة لهم.. وكان يمنع استخدام الموقع لبيع صور الأطفال الإباحية والحسابات البنكية المسروقة وخدمات الهاكرز"

على فكرة في ناس يحبون روس اولبريخت وكانو من سنوات يطالبون بالافراج عنه، هذا مقطع سابق نشر من عدة سنوات عنه pic.twitter.com/BuHdGT64Kn — MOATH | معاذ (@M0ATH) January 22, 2025



في عام 2013 حكمت القاضية الفيدرالية، كاثرين فوريستعلى، على روس أولبريخت بالسجن المؤبد لمدة 40 عامًا ثلاث مرات، بإجمالي أحكام تصل لـ 120 عامًا بالسجن في نيويورك، وصادرت الحكومة الأمريكية 200 مليون دولار من عملات BTC البتكوين آنذاك، التي تصل قيمتها الحالية لـ 63 مليار دولار أمريكي.

طريق الحرير أخطر موقع لبيع المخدرات والمنتجات غير القانونية

ووجه القضاء الأمريكي لـ أولبريخت عدة تُهم منها "غسل أموال والإتجار بالمخدرات وتشكيل عصابة إجرامية والقرصنة المعلوماتية"، وكان موقع روس أولبريخت "طريق الحرير" يمنح مرتاديه شراء الهيرويين والكوكايين و"ال إس دي" ومنتجات أخرى غير قانونية، وشراء الوثائق المزورة بفضل عملة "بيتكوين" مع ضمان السرية التامة حول هوية زبائنه.

أخطر سجين في أمريكا روس أولبريخت، فيتو

وكان موقع روس أولبريخت "طريق الحرير" يعتبر أكبر موقع لبيع المخدرات عبر الإنترنت في العالم، ولقب الموقع بأنه "أي باي المخدرات"، حيث يسمح بشراء الهيرويين والكوكايين و"ال إس دي" ومنتجات أخرى غير قانونية، ولدية عشرات الآلاف المتعاملين مع الموقع في كل أنحاء العالم.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن موقع روس أولبريخت على، شبكة الديب ويب، كان يعرض أيضا وثائق مزورة وخدمات قتلة مأجورين، حسبما أكد الإدعاء الأمريكي، وكان يشتبه أن أولبريخت أمر أيضا بست عمليات اغتيال بين مقربيه للمحافظة على سرية ما يحصل عبر موقعه، لكن لم تتوافر أدلة كافية لتأكيد عمليات القتل هذه.

الإفراج عن أخطر سجين في أمريكا

وحقق روس أولبريخت ثروة تقدر بـ 18 مليون دولار من خلال موقعه "طريق الحرير"، الذي سجيل أكثر من مليون صفقة بيع مخدرات في خلال ثلاث سنوات، من خلال الموقع.

روس أولبريخت ووالدته، فيتو



منذ يومين تفاجأ المجتمع الأمريكية بقرار الرئيس دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط عن روس أولبريخت، صاحب أخطر موقع على سبكة الديب ويب، والذي مر على حبسه 11 عامًا، حيث منحه ترامب عفوًا رئاسيًا كاملًا وغير مشروط، البعض أشار إلى أن قرار ترامب جاء بعد دعوات من بعض النشطاء في مجال العملات الرقمية وسياسيين، اعتبروا أن العقوبة كانت قاسية وغير متناسبة مع الجرائم المرتكبة.

وقال دونالد ترامب عن روس أولبريخت: "لقد اتصلت للتو بوالدة روس ويليام أولبريخت لإبلاغها أنه تكريمًا لها وللحركة الليبرالية التي دعمتني بقوة، كان من دواعي سروري أن أوقع للتو على عفو كامل وغير مشروط عن ابنها، روس"

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