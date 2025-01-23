قفزة في العلاقات التجارية بين مصر والصومال.. الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التجارة في 2024.. وهذه السلع على رأس الصادرات المصرية للصومال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية، ويأتى هذا فى اطار زيارة رسمية إلى مصر.

العلاقات بين مصر والصومال تتسم بالقوة والمتانة

وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.

وفي إطار ترسيخ العلاقات المصرية الصومالية وتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، وحرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس وإصدار. اصدر الجهاز تقريرا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصومال والذى اشار الى التالى:

حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال

وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023.

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024



1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.

3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 4 مليون دولار.

2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023

وبلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال 19.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة

التمثيل التجارى: العلاقات التجارية بين مصر والصومال شهدت تطورًا خلال الفترة الماضية



أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى،أن العلاقات التجارية بين مصر والصومال شهدت تطورًا خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين إلى أقصى مدى.

وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 57 مليون دولار امريكي مع وجود جهود حثيثة من الجانبين لمضاعفة حجم التجارة خلال الفترة القادمة لتتخطي الـ 100 مليون دولار امريكي من خلال زيادة الصادرات المصرية لهذه السوق الواعدة فضلًا عن استيراد العديد من المنتجات التي تحتاجها مصر منها في ضوء وجود ثروات من اللحوم الحية والاسماك وغيرها.

منتدى الأعمال المصري الصومالي المشترك الأول



جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المشترك الأول الذى ينظمه التمثيل التجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين، وكبار رجال الأعمال المصريين والصوماليين في قطاعات البنوك، والثرة والحيوانية، والثروة السمكية، والسلع الهندسية والسلع الغذائية والزراعية، وقطاع النقل والبنية التحتية.

وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية الصومالى ورئيس غرفة تجارة الصومال وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس هانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعلاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة السفير ايهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير على عبدى سفير الصومال بالقاهرة.



أكد رئيس التمثيل التجارى أن هناك رغبة حثيثة من مجتمع الاعمال المصري للاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الصومال الشقيق بعددٍ من المجالات، والتي تأتي تماشيا مع قناعة الحكومة المصرية الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، أخذًا في الاعتبار أن الأزمات التي يمرُ بها العالم حاليًا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج؛ تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، اخذا في الاعتبار الجهود الحكومية الكبيرة التي بذلت خلال العقد الماضي من أجل تطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وتنمية القدرات المهنية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ودعا رئيس جهاز التمثيل التجارى، الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار خارجيا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية للجانب الصومالي في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والكهرباء والطاقة، محطات الصرف الصحي وغيرها من المجالات، فلا شك ان نجاح مصر خلال الأعوام الماضية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر فهي فرصة لنقل هذه التجارب الناجحة للصومال الشقيق.



يهدف المنتدى إلى بحث آفاق جديدة لدفع لتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وإقامة العديد من المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتحقيق شراكة حقيقية على الصعيدين التجاري والاستثماري.

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