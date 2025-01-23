الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

 تحت شعار "إقرأ.. في البدء  كان الكلمة" تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الحالية، حيث تشهد العلاقات ‏المصرية العُمانية زخما كبيرا في الأونة الأخيرة، وتعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية خاصة في ظل إيمان الدولة في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة والتي تقوم على تعزيز التعاون في كافة المجالات.

 

العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان

 وتزامنا مع اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، حيث كشفت بيانات  الجهاز اليوم الخميس الموافق  23/1/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024  مقابل 908 ملايين دولار خلال عام 2023. 

 

الصادرات المصرية لسلطنة عُمان 

 وبلغت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 194 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 190 مليون دولار خلال عام 2023. 

 

قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان

 بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 664 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 718 مليون دولار خلال عام 2023. 


أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عُمان خلال 2024  

1. خضروات وفواكه بقيمة 62 مليون دولار.
2. أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 24 مليون دولار.
3. محضرات غذائية متنوعة 19 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من سلطنة عُمان خلال 2024  

1. خامات معادن بقيمة 356 مليون دولار.
2. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 82 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة  75 مليون دولار.
4. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 56 مليون دولار.
5. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 22 مليون دولار.

 

تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 

 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 184.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 189.6مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023.

بلغت قيمة تحويلات العُمانيين العاملين بمصر 4 مليون دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.
 

وبلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 12.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023.
 

وسجل عدد سكان مصـر 107.2 مليون نسمـة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان سلطنة عُمان 5.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بسلطنة عمان طبقا لتقـديرات البعثة 81.3 ألف حتى نهاية عام 2023.

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