الخميس 23 يناير 2025
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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بقنا يختتمون ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

 اختتمت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا اليوم الخميس، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الامتحانية الأولى ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية بنسبة حضور تجاوزت ٩٩%، كما امتحن طلاب المدارس الرسمية لغات مادة اللغة الأجنبية الثانية في فترة الامتحان الثالثة.

جاءت أسئلة اللغة الإنجليزية متفقة وضوابط الأسئلة والمواصفات القانونية للورقة الامتحانية، وتم الامتحان في ظل حالة من الهدوء والانضباط التزاما بتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

 

الشئون القانونية بالمديرية بقنا

 تلقت غرفة العمليات المشكلة بالمديرية بعض  الوقائع المتعلقة بنشر صور من امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب  الآلي مما يعد مخالفة لقواعد الامتحانات والقرارات الوزارية، وتم تحديد أماكنها وكلفت الشئون القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في ذلك ومحاسبة رؤساء اللجان والملاحظين.

يذكر أن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قد ترأس فجر اليوم اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية قبيل تسلمهم أسئلة الامتحان من المطبعة السرية في حضور الدكتور وائل  النجمي مدير عام التعليم العام من أجل التأكيد على انتظام أعمال الامتحانات في يومها الأخير، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين خروج وانصراف الطلاب  والحفاظ على سلامتهم وسلامة المعلمين، وكذا عدم العبث بأي من محتويات المدارس الثانوية المستضيفة لبعض اللجان.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الشهادة الاعدادية بقنا هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قنا محافظ قنا محافظة قنا

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