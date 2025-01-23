الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتداب خبراء لفحص سيارة شقيق عمرو دياب بعد حرقها على يد 3 متهمين

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

 أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحفظ على سيارة شقيق المطرب عمرو دياب عقب إشعال 3 متهمين النيران بها أثناء توقفها أمام منزل سائقه في مدينة الحوامدية، وندب خبراء الأدلة الجنائية ومهندس فني لفحصها وبيان ما لحق بها من أضرار وتلفيات.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن إحدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم أثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها.

وتجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات في اشتعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب أثناء توقفها أمام منزل سائقه في مدينة الحوامدية، وذلك عقب إلقاء مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين. 

وانتقلت النيابة لموقع حريق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب لمعاينته للوقوف علي ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

القبض على 3 أشخاص  قاموا بإحراق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب

 وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص  قاموا بإحراق سيارة شفيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أمام منزل سائقه بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

ويواصل  رجال المباحث إجراء التحريات لكشف الملابسات  حول الواقعة، من خلال جمع التحريات والمعلومات وفحص كاميرات المراقبة، وتحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص ألقوا مادة مشتعلة على سيارة ملاكي، ملك شقيق المطرب عمرو دياب، مما أسفر عن احتراقها.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، تلقوا بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، واتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة جنوب الجيزة الكلية الجيزة المطرب عمرو دياب شقيق المطرب عمرو دياب
ads

الأكثر قراءة

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

في 6 خطوات.. كيفية الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 أونلاين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

المزيد
الجريدة الرسمية