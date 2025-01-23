الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

في إطار ترسيخ العلاقات المصرية الصومالية وتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛  الرئيس "حسن شيخ محمود " رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في زيارة رسمية إلى مصر  وحرصًا من  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية  الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصومال فقد كشفت بيانات  الجهاز اليوم الخميس عن وصول  حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023.


وقد سجلت حجم  الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام  2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال  4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023.


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 


1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.
2.  سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.
3. تبغ  بقيمة 6 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 6  مليون دولار.
5. محضرات خضر وفواكه  بقيمة 3 مليون دولار.

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024


1. حيوانات حية  بقيمة 4 مليون دولار.
2.  صمغ وخلاصات نباتية  بقيمة 800 ألف دولار.


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي   2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي  2022 / 2023.
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال  19.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الصومال الفيدرالية

مواد متعلقة

الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان خلال 2024
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية