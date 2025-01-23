تأجيل محاكمة طالب متهم بدهس لاعب مصارعة في التجمع لـ 30 يناير

قررت محكمة الجنح بـ التجمع الخامس، تأجيل محاكمة طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، بتهمة دهس لاعب المصارعة "شادي" في حادث تصادم إلى جلسة 30 يناير الجاري.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة المتهم ودراجة نارية كان يقودها المجني عليه على طريق مصر السويس، وأسفرت عن مصرع الأخير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة.

وقال المتهم إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام ووقع الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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