مصرع شخص بحادث تصادم سيارة في المنيا

لقي شخص مصرعة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة محملة "زلط" مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص في حادث تصادم سيارة محملة "زلط" مع ربع نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة محملة "زلط" مع أخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ي.ح" 28 عاما مقيم في محافظة المنيا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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