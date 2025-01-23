الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

الإدارية العليا تلزم التأمين الإجتماعي بتحميل 35 جنيه مصاريف انتقال جلسة غسيل كلوي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

اعتبرت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كأنه لم يكن، والذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.

بداية الواقعة بصدور حكم قضائي، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوي بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل. ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه، ولكن توفيت المريضة، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة، ولم تمتثل الجهة الإدارية للطلب .

وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً. 

وللمرة الثانية، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا. 

حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا. 

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