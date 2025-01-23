الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يراجع جاهزية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للافتتاح في العيد القومي

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا

 عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف التأكد من جاهزيتها للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة بمحافظة قنا.

 

الموقف التنفيذي لمحطة مياه الرحمانية

 وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمحطة مياه الرحمانية بمركز نجع حمادي، التي تُقدر طاقتها الإنتاجية بـ17 ألف متر مكعب يوميًا، والمخصصة لتغذية قرى شرق النيل بالمياه، وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمحطة تمهيدًا لافتتاحها ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما تطرق الاجتماع إلى الانتهاء من أعمال محطتى رفع الصرف الصحي بقريتي الشيخ حسين، والهجان بمركز قنا، وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والشبكات وخطوط الطرد بالمحطتين، بالإضافة إلى توريد المعدات الكهروميكانيكية، وجارٍ استكمال أعمال التركيب.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا بضرورة دراسة توصيل خدمات الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة والمستجدة بمدينة قنا ونجع حمادي الواقعة ضمن الحيز العمراني، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع العمل على إدراج هذه المناطق ضمن الخطط المستقبلية وتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا محافظ قنا محافظة قنا قنا مركز قنا مركز نجع حمادي نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة نجع حمادي في قنا

عودة حركة القطارات لطبيعتها في قنا بعد توقفها بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية

محافظ قنا يناقش آخر تطورات مشروع مجمع شتلات قصب السكر بالمراشدة

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية