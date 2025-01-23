الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأحد، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بقنا

تحصين ضد مرض الجلد
تحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بقنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من الأحد الموافق 26 يناير 2025.

مكافحة الأمراض الوبائية

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تُعد جزءًا مهمًا من الأمن الغذائي المصري، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

وأضاف عبد الحليم، أنه تم تكليف المسؤولين بالوحدات المحلية في المدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لما لها من أهمية استراتيجية.

وناشد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، المزارعين بضرورة التعاون مع الفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رؤوس الماشية للقضاء على مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، مشيرا إلي أن الفرق البيطرية ستقوم بالمرور على منازل المربين لفحص الماشية وتحصينها، بالإضافة إلى تقديم التوعية الإرشادية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حماية الثروة الحيوانية تحصين رؤوس الماشية قنا محافظ قنا مديرية الطب البيطري بقنا

مواد متعلقة

عودة حركة القطارات لطبيعتها في قنا بعد توقفها بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية

محافظ قنا يناقش آخر تطورات مشروع مجمع شتلات قصب السكر بالمراشدة

إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا في حادث إطلاق نار بـ قنا
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية