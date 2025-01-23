الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالب في المنيا بعد اصطدامه بباب مصعد

إسعاف
إسعاف

توفي طالب نتيجة اصطدامه بباب مصعد داخل إحدى العمارات في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 وفاة طالب في المنيا بعد اصطدامه بباب مصعد

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الطالب "ص" البالغ من العمر 17 عامًا، والذي كان يقيم في مركز بني مزار.

 وفاة طالب في المنيا 

وبسؤال أسرة الطالب، أكدوا عدم توجيه الاتهام لأحد، مشيرين إلى أن الوفاة كانت نتيجة الاصطدام بالمصعد.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي في المنيا وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

مدير تعليم المنيا يتفقد انتظام اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة موظف في أوقاف المنيا بطلق ناري

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع (صور)

تعرف على موعد بدء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

مصرع شخص بحادث تصادم سيارة في المنيا

ضبط 238 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة بالمنيا

آخر التطورات عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الأول

بتكلفة تطوير تخطت 770 مليون، بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي في المنيا
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية