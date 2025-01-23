الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء لنظيره الكرواتي: مستعدون لتوفير العمالة الماهرة لبلدكم

مصطفى مدبولي ونظيره
مصطفى مدبولي ونظيره الكرواتي
ads

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، أثناء حضوره فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء كرواتيا أثناء زيارته لمصر المقرر لها يوم 18 فبراير المقبل، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، موضحًا أن مصر تتطلع لدعم العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بما يتوافق مع العلاقات السياسية القوية بين الجانبين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إنشاء مصر خط الرورو مؤخرًا مع إيطاليا وتطلع مصر لإنشاء خط مماثل مع كرواتيا، منوهًا إلى إمكانية واستعداد مصر لتوفير العمالة الماهرة للعمل في السوق الكرواتي، بالإضافة إلى دعم التعاون في قطاع البترول.

وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لدعم كرواتيا لتوثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بالشراكة مع دولتى قطر وأمريكا، والعمل على تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله وتقديم الدعم الإنساني للقطاع والعمل على إعادة إعماره.

في بداية اللقاء، طلب أندريه بلينكوفيتش، نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب أندريه بلينكوفيتش، عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر فبراير المقبل، مع الإعداد الجيد للزيارة لمتابعة كافة مقترحات التعاون بين البلدين، مصطحبًا عددا من رجال الأعمال لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا أن انتماء الدولتين لمنطقة البحر المتوسط يجعل هناك العديد من القضايا والمصالح المشتركة التي يمكن العمل على تحقيقها لاسيما الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أوضح رئيس وزراء كرواتيا، أن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يُعد أمرا مهما لأمن واستقرار أوروبا خاصة على ضوء قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا استعداد كرواتيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجال استقدام العمالة الماهرة مع ضرورة وضع إطار رسمي لتنظيم هذا الملف لاسيما مع وجود احتياج بلاده للعمالة الماهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دافوس 2025 الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء كرواتيا

مواد متعلقة

استئناف عمليات الحفر، الحكومة تعلن موعد وصول حفار شركة إيني لحقل "ظهر"

تضم هشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي، مدبولي يقرر تشكيل لجنة لتطوير السياحة المصرية

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

استطلاعات مراكز الفكر العالمية.. 49% من العرب يفضلون العمل في شركة بأجر مدفوع عن المشروعات الخاصة بهم.. وصعوبة تأسيس الشركات أبرز أسباب تراجع ريادة الأعمال

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي

رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

قرارات النيابة في بلاغ إعلامي شهير ضد فرد أمن هدد نجلته

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

منوعات

المزيد

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

للعاملين في الأزهر، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة المرشحين للحج لعام 2025

أسعار سبائك الذهب، الجرام يسجل هذا السعر اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية