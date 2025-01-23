الخميس 23 يناير 2025
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محافظات

أصابوا السائق والمساعد، ضبط 3 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية على قطار بقنا

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشخاص في واقعة إطلاق الأعيرة النارية على قطار الركاب وإصابة اثنين بشظايا في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا
كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة سيد أحمد محمد، 45 عاما، مساعد سائق قطار بشظايا في الوجه، ومحمد محسن عبد المحسن، 35 عاما، مساعد سائق القطار، بشظايا في الوجه، في إطلاق أعيرة نارية بين عائلتين في دشنا، وتوقف حركة القطارات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أنه أثناء مرور القطار رقم 974 القادم من القاهرة إلى الأقصر، كان هناك مشاجرة بين عائلتين في قرية السمطا مركز دشنا بسبب خلافات على حد فاصل أرض زراعية.

تم القبض على اثنين من طرف وبحوزتهما بندقية آلية وشخص من الطرف الآخر بتهمة إطلاق النار على قطار الركاب في قرية السمطا وإصابة اثنين بشظايا تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر المحضر وجاري مباشرة التحقيقات.

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