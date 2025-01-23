الخميس 23 يناير 2025
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برنامج ندوات ولقاءات معرض الكتاب 2025.. وزراء الخارجية والأوقاف والشباب والتنمية المحلية والمفتي «أبرز الضيوف».. والمسلماني وحميدة وفاضل وعبد المعطي حجازي «بالقائمة»

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن تفاصيل البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ٥٦، والتي تقام في الفترة من اليوم 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

برنامج ندوات وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 

ويضم البرنامج فعاليات متنوعة في كافة فروع المعرفة، بالقاعات المخصصة لها في المعرض وهي القاعة الرئيسية، والدولية، والصالون الثقافي، وفكر وإبداع، وديوان الشعر، وقاعة العرض، بالإضافة إلى نشاط الطفل، والنشاط الفني.

ويشارك في فعاليات البرنامج الثقافي مئات الكتاب والمفكرين من مصر والدول العربية والأجنبية.

فعاليات القاعة الرئيسية 

القاعة الدولية 

الصالون الثقافي 

قاعة فكر وإبداع 

قاعة ديوان الشعر 

قاعة المؤسسات الثقافية 

قاعة العرض  

قاعة الطفل 

النشاط الفني 

معرض الكتاب 2025 

ومن المقرر أن يتم فتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة 2025 للجمهور ابتداء من غد الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، وذلك في تمام العاشرة صباحًا. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل. 

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

مواعيد معرض الكتاب 2025 

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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