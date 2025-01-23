قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة نجع حمادي في قنا

​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح يوم الأحد الموافق 26-1-2025 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

مناطق قطع الكهرباء بقنا



ومن المقرر قطع التيار الكهربى عن منطقة شارع التحرير، منطقة المجزر، منطقة الخط السريع مصر أسوان، منطقة الحميات، ومنطقة المستشفى العام، لذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

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