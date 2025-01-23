تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، ضمن 6 لجان استشارية مُتخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مختلف القطاعات، ودعم عملية صُنع السياسات.

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري، وهم: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، ويس إبراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو إسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.

مهام لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

- تقديم تقارير استشارية دورية تتناول التحديات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح حلول عملية.

- تقييم السياسات والخطط الحكومية ومدى تأثيرها على القطاع.

- اقتراح آليات لتعزيز التنافسية الدولية للقطاع العقاري وزيادة صادرات العقارات المصرية.

- تقديم رؤى استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للقطاع.



وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن اللجنة ستساهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات الحكومية لتعزيز دور القطاع العقاري، خاصة في مجالات التنمية العمرانية وتصدير العقار، بما يعزز من تنافسية السوق العقاري المصري عالميًا.

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