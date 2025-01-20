محافظ القاهرة يفتتح وحدة الرعاية المركزة المتكاملة بمستشفى هرمل

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وحدة الرعاية المركزة المتكاملة التى أقامتها الدولة بمستشفى دار السلام العام ( هرمل سابقًا ) بسعة ٩ أسرة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حمودة الجزار مدير مديرية الصحة بالقاهرة، ود.هدير هشام بدر الدين مدير مستشفى دار السلام العام وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح وحدة الرعاية المتكاملة يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المنظومة الصحية ، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية، وبما يتناسب مع حجم احتياجات المواطنين.

مستشفى دار السلام العام يخدم أحياء دار السلام، والبساتين، ومصر القديمة، ويتكون من ٥ أدوار، ويوجد به كافة التخصصات ( رمد، وأنف وأذن، وجراحة عامة، ونساء، وجلدية، واسنان، ووحدة غسيل كلوى تضم ٢٢ جهاز، ورعاية مبتسرين، ونفسية وعصبية، وعظام، وباطنة، وأطفال، وروماتيزم) .

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن المديرية حققت العديد من الإنجازات خلال شهر ديسمبر الماضي حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها المديرية ٢٤٤٠٢٣٢خدمة موزعة على إداراتها المختلفة منها ٢٢١٤٩٧ خدمة قدمتها إدارة المستشفيات موزعة بين مرضى الطوارئ، والعيادات، والرعاية المركزة، والمناظير، والعمليات حيث تم إجراء ٢٢١٣ عملية، كما بلغ إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة ٢٧٠٠٦ قرار بتكلفة بلغت ١٣١٢٨٢٧٨٦جنيه، كما تم تنظيم ٨ قوافل طبية استفاد منها ٢١٥٤٧ مواطن، وبلغت تكلفة الأدوية التى تم صرفها خلال القوافل ٢٠٢٧٤٣جنيه.

كما قدمت إدارة العلاج الحر ٥٤٩ خدمة ما بين فحص شكوى، وترخيص منشأة صحية، وقرار إنذار بمخالفة، وقدمت إدارة التغذية ١٦٤٠٩٤ وجبة بتكلفة ١٣١٧٠١٦٢جنيه، كما بلغ عدد الخدمات التي قدمتها إدارة الصدر ٤٦٣٩٩خدمة ما بين فحوصات، وأشعة، ومناظير، وعيادات خارجية.

وقامت إدارة بنوك الدم بصرف ١٦٢٧ كيس دم، كما نفذت ١١ حملة للتبرع بالدم جمعت خلالها ١٦٧٧ كيس دم.

وأضاف مدير المديرية أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها إدارة مراقبة الأغذية ٩١٩٢خدمة، حيث تم المرور على ١٦٢٣ منشأة، وفحص ٥٨٧ عينة، وتحرير ٥٣٢ محضر للمنشآت الغذائية، كما تم ضبط ١٥٨٨ كيلو أغذية تالفة وفاسدة تم اعدامها، كما بلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة الأمومة والطفولة ١٣٠٢٣٥ خدمة ما بين فحص الأطفال ببروتوكول الرعاية المتكاملة، وصرف علب الألبان الذي بلغ في المرحلة الأولى ٤٨٧٥٧ علبة، والمرحلة الثانية ٤٣٠٨٨ علبة، في حين بلغ عدد علب الألبان العلاجية التى تم صرفها ٨٤٣٦ علبة.

وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها إدارة صحة البيئة ٣٤٤٦خدمة ما بين فحص عينات شبكات المياه، وحمامات السباحة، والصرف الصحى الصناعى والمعالج، والخزانات، والمدارس، والمجازر، والجبانات، والاسواق التى تم المرور عليها.

وبشأن إدارة تنظيم الأسرة فقد بلغ عدد المنتفعات ٩٣٠٣٤ سيدة حيث تقدم الإدارة خدمات الولادة ووسائل تنظيم الأسرة وقوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وندوات الإعلام والرائدات.

كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية ١٠٤٣٠٨ مستفيد في العديد من المجالات من بينها صحة المرأة، والاعتلال الكلوى، والكشف المبكر عن الأورام، والمقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والأم والجنين.



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