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رئيس حي وسط الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد (صور)

سوق المزراعين لليوم
سوق المزراعين لليوم الواحد بالإسكندرية

قام الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية، اليوم الخميس بجولة تفقدية داخل السوق المقام بجراح سينما أمير بمحطة الرمل.

 

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حيث حرص العرابي على متابعة كافة الباكيات والاستماع إلى آراء ومقترحات مرتادي السوق، للتعرف على مدى رضاهم عن اسعار وجودة السلع المقدمة، كما تأكد من عرض قائمة الأسعار، وتعرف عن انطباعات البائعين والقائمين على السوق.

وفي السياق ذاته تفقد العرابي الخدمات الطبية التي تقدم لمواطني السوق في إطار مبادرة 100مليون صحة، التي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة: الضغط والسكر، وكذا الكشف المبكر عن الأورام، الذي يشمل تحويل حالات البروستاتا إلى معامل مجانية بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية.

 

وشهد السوق اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الخضروات الطازجة واللحوم والدواجن والسلع الأساسية، وقد شدد العرابي على ضرورة عرض قائمة الأسعار في واجهة كل باكية.

 

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع بين التجار والمستهلكين وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل  المواطنين.

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الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية سينما امير بمحطة الرمل

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