الخميس 23 يناير 2025
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إصابة موظف في أوقاف المنيا بطلق ناري

إصابة موظف في أوقاف
إصابة موظف في أوقاف المنيا بطلق ناري (تفاصيل)

 استقبلت مستشفى التأمين الصحي في المنيا، موظفًا من أوقاف المحافظة مصابًا بطلق ناري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له.

 

إصابة موظف في أوقاف المنيا بطلق ناري  

 تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي في المنيا يفيد بوصول شخص مصاب بطلق ناري في قدمه اليسرى.

 

الأجهزة الأمنية في المنيا

 وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية في المنيا إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، حيث تبين أن المصاب، ويدعى "س.ي" (47 عامًا)، قد تعرض لإصابة بطلق ناري في قدمه اليسرى بالإضافة إلى جرح قطعي في الرأس.

 

الاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري

 وبسؤاله، أوضح أن الإصابة نتجت عن تعرضه للضرب من قبل  آخرين في قرية 8 بالطريق الصحراوي الغربي، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في المنيا لمباشرة التحقيقات.

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