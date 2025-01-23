مشاركة مميزة للمؤسسات الدينية في معرض الكتاب.. الأزهر يختار محمد عبد الله دراز شخصية العام.. فعاليات خاصة للأطفال من الشؤون الإسلامية.. والإفتاء تناقش من خلال الندوات قضايا تمس حياة الناس

تستعد المؤسسات الدينية “الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء” في المشاركة بجناحات خاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة بالتجمع الخامس، حيث عملت تلك المؤسسات على تجهيز إصدرات ومؤلفات خاصة لعرضها على رواد المعرض.

العلامة الشيخ محمد عبد الله دراز شخصيَّة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

الأزهر الشريف يحتفي هذا العام في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالعالم الجليل الأديب الفقيه الشَّيخ العلَّامة محمد عبد الله دراز، سليل بيت العلم والتقوى، وابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب الرسالة الماتعة "دستور الأخلاق في القرآن"، وغيرها من المؤلفات التي تثري العقل والروح، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، عضو جماعة كبار العلماء الذي مثَّل مشيخة الأزهر في العديد من المؤتمرات الدوليَّة؛ وقد كان من المهتمين بقضايا الوطن والأمة.

الأزهر يشارك بجناح خاصٍّ وإصدارات مميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويضم جناح الأزهر مجموعةً متميزةً ومتكاملةً من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم؛ حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانًا خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانًا لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور‏، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

وانطلاقًا من رسالة الأزهر في نشر اللغة العربية وتعميق أثرها في النفوس والعقول وتوسيع تداول استخدامها في المجتمع؛ يطرح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معظم كتبه وإصداراته بأسعار التكلفة، إضافة إلى باقة من الهدايا لزوار الجناح تشجيعا لهم على القراءة والاطلاع والثقافة.

«الأطفال يسألون الإمام» الجزء الثاني والجزء الأول بالإنجليزية والفرنسية

وفي مفاجئة خاصة للأطفال، يقدِّم جناح الأزهر هذا العام الجزء الثاني من كتاب "الأطفال يسألون الإمام"، وترجمة الجزء الأول للغة الإنجيلزية والفرنسية، وذلك بعد أن لاقى الجزء الأول منه إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء أمورهم، أثناء طرحه في الدورة السابقة من معرض الكتاب عام 2024؛ حيث يتضمن الكتاب أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر فى أمور العقيدة وغيرها من الأمور فى الحياة.

ويُهدِي جناح الأزهر روَّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقة «نوابغ الأزهر» الثقافية، التي يتنافس فيها طلاب المعاهد الأزهرية في عدة مجالات، أبرزها حفظ القرآن الكريم، وإتقان علوم اللغة العربية، والتاريخ والثقافة العامة، والرياضيات والعلوم.

ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأنشطة التثقيفية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ٥٦: «لقاء الطفل الموهوب»

من جانبه يشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من ٢٣ من يناير، حتى ٥ فبراير ٢٠٢٥م، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية، التي تهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي العام بين الزوار.

وينظم المجلس في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في أرض المعارض بالتجمع الخامس، لقاء الطفل الموهوب. الفعالية تركز على اكتشاف وتطوير مواهب الأطفال في مجالات متنوعة مثل الأدب والفنون والعلوم. يتم من خلال هذا اللقاء عرض مهارات الأطفال الموهوبين، إذ تتيح هذه الفعالية لهم فرصة التفاعل مع الجمهور وعرض إبداعاتهم؛ ما يعزز من ثقتهم في أنفسهم ويحفزهم على تنمية مهاراتهم.

وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع الأطفال على الاستمرار في تطوير مواهبهم ومهاراتهم، كما تسهم في توفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم التفاعل الثقافي والفكري بين الأطفال والمجتمع. كما تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجلس لتطوير قدرات الأطفال وتنمية الوعي الثقافي والفكري لديهم.

مشاركة دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

بدورها تشارك دار الإفتاء المصرية بجناح خاص في الدورة الـ56 لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق فعالياتها في 23 يناير وتستمر حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. تأتي هذه المشاركة تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

واختارت دار الإفتاء الشيخ محمد بخيت المطيعي شخصية جناحها هذا العام، تأكيدًا على دَوره الرائد في ترسيخ الفتوى الشرعية والتعريف بالقيم الوسطية، في إطار جهود الدار المستمرة لنشر الفكر الإسلامي المعتدل.

من جانبه، أكَّد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، أن مشاركة دار الإفتاء في هذا الحدث الثقافي الكبير تأتي استكمالًا لدَورها في خدمة المجتمع ونشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرًا إلى أنَّ الجناح هذا العام يشكِّل مِنصَّة تفاعلية تُتيح للزوَّار التعرُّف على الدَّور الحيوي الذي تضطلع به الدار في معالجة قضايا العصر من منظور شرعي.

وأوضح أنَّ اختيار شخصية الجناح، فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي، يعكس تقدير الدار لرموزها العلمية التي أسهمت في ترسيخ المنهج الوسطي ودعم قضايا الأمة.

وأضاف المفتي: "نحن نسعى دائمًا لأن يكون جناح دار الإفتاء مساحة تجمع بين العلم والثقافة والفكر الوسطي، حيث نطرح قضايا تتَّصل مباشرةً بحياة الناس، ونعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروِّجها التيارات المتطرفة، مع التأكيد على الدَّور الإيجابي للفتوى في تحقيق استقرار المجتمع".

وأشار فضيلةُ المفتي إلى أن إصدارات دار الإفتاء التي سيتم عرضها في جناح الدار بالمعرض تسعى إلى تقديم إجابات علمية وشرعية متعمقة ومتجددة تلبِّي تساؤلات المجتمع وتتصدَّى لمحاولات التشكيك والتضليل، بطرح شرعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأضاف أن الجناح يوفر منصة للزوَّار للتفاعل مع علماء الدار، والمشاركة في الندوات، وطرح استفساراتهم بما يُسهم في تعزيز الوعي الديني الوسطي ونشر القيم الإنسانية الرفيعة.

وسيشهد جناح دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقع في صالة (4)، قاعة B 54، العديد من الفعاليات المهمة التي يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين.

حيث تناقش إحدى الندوات الفتوى والمشكلات الاجتماعية، مسلطة الضوء على قضايا الزواج وأهم أسباب الطلاق وسُبل الحد من انتشاره، مع التطرق إلى موضوع كثرة الحلف بالطلاق وأثره السلبي على استقرار الأسرة. كما تسلِّط ندوة أخرى الضوءَ على العلاقة بين الفتوى والدراما، وأهمية تناول القضايا الشرعية في الأعمال الفنية بما يرسِّخ القيم الإيجابية.

وتناقش الندوات أيضًا قضايا المصريين في الخارج، مثل الفتاوى وعلاقتها بالمصريين في الخارج (زواج الأجانب نموذجًا)، إلى جانب موضوعات ترتبط بالفتوى والإعلام، ودَور الفتوى في دعم حقوق ذوي الهِمم برؤية شاملة. كما سيتم تناول الفتوى والاقتصاد، ومسائل تعزيز الهُوية الوطنية والانتماء، والفتوى في العصر الرقْمي وأثر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قضية المقامرة الإلكترونية وما تمثله من تحدياتٍ شرعية.

كما يضم جناح دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب قسمًا خاصًّا يعرض إصدارات حديثة ومتنوعة تعكس جهود الدار في تقديم محتوى علمي رصين يتناول القضايا الشرعية والاجتماعية المعاصرة. وتشمل الإصدارات سلسلة "قضايا تشغيل الأذهان" بأجزائها الثلاثة التي تقدم معالجات فقهية معمقة للقضايا المستجدة. ومن بين الإصدارات أيضًا كتاب "مكونات العقل المسلم ودرجات المعرفة"، الذي يلقي الضوءَ على أُسس التفكير المنهجي، و"نظرات في زكاة كسب العمل"، الذي يقدم رؤية شرعية حول هذا النوع من الزكاة.

وتشمل الإصدارات أيضًا "تاريخ أصول الفقه"، الذي يوثق تطور هذا العلم عبر العصور، بالإضافة إلى موسوعات مثل "الفتاوى الإسلامية"، و"السياسة الشرعية"، و"دليل الأسرة في الإسلام"، التي تتناول موضوعات متنوعة تخدم احتياجات مختلف شرائح المجتمع. كما تضم مكتبة الجناح كتبًا مخصصة للشباب، والمرأة، والصحة النفسية، بالإضافة إلى إصدارات تسلِّط الضوءَ على فتاوى النوازل مثل وباء كورونا، وقضايا الهوية الوطنية، وعلاقة المسلمين والمسيحيين.

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