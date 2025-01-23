رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لـعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وجاء نصها:

الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير

وجاء نص البرقية كالتالي:

بمشاعر الإعزاز والتقدير لشخصكم الكريم.. يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس، بأطيب التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير التي جسدت روح الولاء والانتماء لهذا الوطن، وتزامنت مع الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والتي نستعيد معها كل عام تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل الذين جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن الغالي.

ولا يسعني في هذه المناسبة المجيدة إلا أن أتضرع إلى المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة بالخير والرخاء، وأن يحقق وطننا الغالي مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

تهنئة من مجلس الشيوخ لوزير الداخلية



كما بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وجاء نصها:

مع اقتراب حلول الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر التقدير بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي تمثل رمزًا مشرفًا لتاريخ مصر المجيد، وشهادة حية على تضحيات رجال الشرطة الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، وكتبوا بدمائهم الزكية ملاحم خالدة ستبقى نبراسًا يهتدي به الأجيال.

وفي ذكرى هذا اليوم الجليل، أتوجه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بالتحية لسيادتكم ولكافة رجال الشرطة الأبطال من ضباط وأفراد وجنود؛ الذين يسهرون على حماية الوطن، متوشحين بالعزم والإخلاص، عازمين على التصدي بكل شجاعة لكل تهديد يطول أمن مصر واستقرارها؛ ليظل الوطن حصنًا منيعًا في وجه قوى الظلام والإرهاب.

إننا، في هذه الذكرى الوطنية العظيمة، نستذكر بقلوب مفعمة بالعرفان تضحيات شهداء الشرطة الأبرار، الذين ارتقوا في ميادين العزة دفاعًا عن أرض الكنانة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يجعل ذكراهم منارةً مضيئةً تلهمنا معاني الفداء والعطاء، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية من كل سوء، وأن يوفق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في قيادة مسيرة الوطن إلى سبل التقدم والرخاء، لتبقى مصر دائمًا عزيزة شامخة بين الأمم.

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