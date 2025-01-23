تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم ترد

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025 ، تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا زعموا أنها لأسئلة وأجوبة امتحان العلوم بالشهادة الإعدادية بالشرقية.

تعليم الشرقية ينفي تداول مادة العلوم

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لـ "فيتو"، أن الامتحان المتداول على بعض الصفحات مختلف تماما عن ما يؤديه الطلاب اليوم، لافتا إلى أن المديرية نجحت الأيام الماضية في إحباط محاولات للغش ببعض اللجان الامتحانية بالمحافظة، وتم تحديد مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فضلا عن استبعاد وإلغاء ندب رؤساء لجان ومراقبين أدوار وملاحظين، لافتا إلى أنه جارٍ فتح تحقيق في تداول الورقة المزعومة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس امتحان مادة العلوم في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة (المواد المضافة للمجموع).

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الفصل الدراسي الأول)

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور تنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فور إعلانها بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وإتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكافة محافظات الجمهورية.

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