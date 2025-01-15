الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني،
الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  أن الإسلام راعي الظروف الصحية للمسلمين في شهر رمضان ومنحهم التسهيلات المناسبة.

 

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمن مثل مرض السكر أو أي حالة صحية تتطلب تناول أدوية بانتظام أو قد تؤدي إلى مضاعفات، ويؤكد الطبيب أن الصيام قد يضر بصحته، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يفطر".

 

عمرو الورداني يوضح حكم إفطار أصحاب المرض المزمن في رمضان

وأوضح أن حكم الدين في هذه الحالات يختلف حسب نوع المرض وشدته، إذا كان المرض لا يُرجى برؤه، مثل بعض الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجًا دائمًا، فإن الشخص يجب أن يفطر طوال حياته في رمضان، ويُخرج فدية عن كل يوم يفطر فيه، وإذا كان المرض قابلًا للشفاء أو التحسن،فصيام الشخص بعد شفائه أمر مستحب، وذلك بمجرد أن يسمح الطبيب له بالصيام.

وأكد أن التسهيلات التي أتاحها الإسلام لم تُفرض عبثًا، بل جاء ذلك لحماية صحة المسلم، مشددًا على أنه في حالات المرض المزمن، يجب على المسلم أن يتبع نصائح الأطباء.

وختم حديثه بالدعاء لجميع المرضى قائلًا: "نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعًا وأن يرزقهم الصحة والعافية، وأن يجعلنا في رضاه وحمايته".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أصحاب الأمراض المزمنة الدكتور عمرو الورداني الأمراض المزمنة أمين الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصرية حكم صيام اصحاب الامراض حكم صيام اصحاب الامراض المزمنة دار الإفتاء صيام أصحاب الأمراض صيام اصحاب الامراض المزمنة شهر رمضان

مواد متعلقة

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة بسبب المرتب

شبورة تصل لحد الضباب، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

كولر يكشف حقيقة رفض الشناوي الجلوس على مقاعد البدلاء

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

وفاة سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الأوسطي بحلوان

رجل أعمال يتهم بلوجر شهيرة بالخيانة في التجمع

منوعات

المزيد

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خلال ملتقى السيرة النبوية، علماء الأزهر يوضحون الدروس المستفادة من الجهر بالدعوة

معنى نقموا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 من سورة البروج

المزيد
الجريدة الرسمية