ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام راعي الظروف الصحية للمسلمين في شهر رمضان ومنحهم التسهيلات المناسبة.

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمن مثل مرض السكر أو أي حالة صحية تتطلب تناول أدوية بانتظام أو قد تؤدي إلى مضاعفات، ويؤكد الطبيب أن الصيام قد يضر بصحته، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يفطر".

عمرو الورداني يوضح حكم إفطار أصحاب المرض المزمن في رمضان

وأوضح أن حكم الدين في هذه الحالات يختلف حسب نوع المرض وشدته، إذا كان المرض لا يُرجى برؤه، مثل بعض الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجًا دائمًا، فإن الشخص يجب أن يفطر طوال حياته في رمضان، ويُخرج فدية عن كل يوم يفطر فيه، وإذا كان المرض قابلًا للشفاء أو التحسن،فصيام الشخص بعد شفائه أمر مستحب، وذلك بمجرد أن يسمح الطبيب له بالصيام.

وأكد أن التسهيلات التي أتاحها الإسلام لم تُفرض عبثًا، بل جاء ذلك لحماية صحة المسلم، مشددًا على أنه في حالات المرض المزمن، يجب على المسلم أن يتبع نصائح الأطباء.

وختم حديثه بالدعاء لجميع المرضى قائلًا: "نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعًا وأن يرزقهم الصحة والعافية، وأن يجعلنا في رضاه وحمايته".

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