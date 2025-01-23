الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ73، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

زيارة إستثنائية لنزلاء
زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

 وافق اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الشرطة الـ73"، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

 

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 

 وتضمن القرار، بأن خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26/1/2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/2/2025.

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية مراكز الإصلاح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نزلاء مراكز الاصلاح مراكز الاصلاح والتأهيل عيد الشرطة الـ73 عيد الشرطة الـ

مواد متعلقة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

ضبط قائدي سيارتين ميكروباص لتعطيل حركة المرور في حدائق الأهرام

حملة أمنية في باب شرق بالإسكندرية تضبط 31 ديلر مخدرات

تحرير 1078 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص تمنح شهادات دراسية مزورة بمصر الجديدة

ننشر أسماء الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73 (صور)
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية