الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

عودة حركة القطارات لطبيعتها في قنا بعد توقفها بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية

قنا،فيتو
قنا،فيتو

عادت حركة القطارات في محافظة قنا، لطبيعتها، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة،  بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

وكان أصيب سائق ومساعد قطار، رقم 974 القاهرة - الأقصر،  بشظايا في الوجه، أثناء مرور القطار وقت وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، والتي تسببت في وقف حركة القطارات.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بإصابة سيد أحمد محمد، 45 عاما، سائق قطار بشظايا في الوجه، ومحمد محسن عبد المحسن، 35 عاما، مساعد سائق القطار،  بشظايا في الوجه،  في إطلاق أعيرة نارية بين عائلتين في دشنا، وتوقف حركة القطارات.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لتهدئة الأوضاع،  والسيطرة على الموقف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام،  وتم تسيير حركة القطارات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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