النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار سائق تسبب في إصابة طفل بحادث سير بالسلام

أمرت نيابة السلام، بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بالاصطدام بطفل أثناء عبوره الطريق الدائري اتجاه السلام مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود مصاب أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 12 سنة الطريق الدائري صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة وفر قائد السيارة بها هاربا.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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