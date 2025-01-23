المدير الرياضي لمانشستر سيتي يكشف سبب التعاقد مع عمر مرموش

أعرب المدير الرياضي لمانشستر سيتي تشيكي بيجيريستين عن سعادته بانضمام عمرو مرموش إلى النادي واللعب على ملعب الاتحاد.

وقال بيجيريستين عبر الموقع الرسمي للنادي: "عمر مهاجم ناجح ومثير، وأنا سعيد بانضمامه إلينا".

وأضاف: “لقد قدم موسمًا رائعًا، وفي كل مرة نشاهده فيها، كان له تأثير على المباريات”.

وتابع: "مرموش يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم من الطراز الأول.. فهو يتمتع بسرعة ووعي رائعين، كما أنه استثنائي أمام المرمى.. كما يمكنه اللعب في عدد من المراكز المختلفة، وهو ما يشكل ميزة قيمة حقًا.

واختتم: "ليس لدي أي شك أيضًا في أن العمل مع بيب والطاقم الفني هنا في مانشستر سيتي سوف يجعل مرموش يطور موهبته الهجومية الرائعة بشكل أكبر."

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