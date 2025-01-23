الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المدير الرياضي لمانشستر سيتي يكشف سبب التعاقد مع عمر مرموش

مرموش
مرموش

 أعرب المدير الرياضي لمانشستر سيتي تشيكي بيجيريستين عن سعادته بانضمام عمرو مرموش إلى النادي واللعب على ملعب الاتحاد.

وقال بيجيريستين عبر الموقع الرسمي للنادي: "عمر مهاجم ناجح ومثير، وأنا سعيد بانضمامه إلينا".

وأضاف: “لقد قدم موسمًا رائعًا، وفي كل مرة نشاهده فيها، كان له تأثير على المباريات”.

وتابع: "مرموش يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم من الطراز الأول.. فهو يتمتع بسرعة ووعي رائعين، كما أنه استثنائي أمام المرمى.. كما يمكنه اللعب في عدد من المراكز المختلفة، وهو ما يشكل ميزة قيمة حقًا.

 

واختتم: "ليس لدي أي شك أيضًا في أن العمل مع بيب والطاقم الفني هنا في مانشستر سيتي سوف يجعل مرموش يطور موهبته الهجومية الرائعة بشكل أكبر."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي عمر مرموش ملعب الاتحاد

مواد متعلقة

رسميًّا، مانشستر سيتي يعلن ضم عمر مرموش

النيابة السويسرية تحفظ التحقيقات ضد الأمين العام للكاف

عمر مرموش يوقع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي، والنادي يستعد للإعلان

الكاف يعلن إقامة قرعة أمم أفريقيا 2025 في مسرح محمد الخامس بالمغرب
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية