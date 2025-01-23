رسميًّا، مانشستر سيتي يعلن ضم عمر مرموش

أعلن نادي مانشستر سيتي عن التعاقد رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

We're delighted to announce the signing of @OmarMarmoush ✍️🩵 pic.twitter.com/ryY2jA1mdE — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": “بعد إعلان التعاقد مع خوسانوف أمس، أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع فيتور ريس، ثم سيكون الدور على مرموش”.

وقال: “من المتوقع أيضًا أن يعلن النادي عن توقيع آخر على الأقل”.

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