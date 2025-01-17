جولة أفريقية هامة لوزير الري.. سويلم يزور 4 من دول حوض النيل... يناقش تمويل مصر للمشروعات التنموية والبنية الأساسية.. يتفقد مشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى بأوغندا وسد مابانكانا بالكونغو

آجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جولة أفريقية شملت دول رواندا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، بهدف تعزيز التعاون مع دول حوض النيل في المشروعات التنموية والتنسيق بشان الملفات المائية المشتركة، إلى جانب عرض تمويل عددا من المشروعات التنموية في تلك البلدان عبر الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل

تقديم التمويل والدعم الفني واللوجيستي لرواندا

وبدأت جولة وزير الري بدولة رواندا، وعقد إجتماعًا ثنائيًا مع فالينتين أواماريا وزيرة البيئة الرواندية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين..

وأكد سويلم التزام مصر الثابت بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بدول الحوض، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.

وزير الري ونظيرته الرواندية

وتناولت الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وجرى خلالها مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي عبر مذكرة تفاهم مقترحة تشمل تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا فى مجال المياه، مثل مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار، بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية، كما تم التطرق إلى برامج التدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية.

كما تمت مناقشة المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندى والتى يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، وبما يمكن من تحقيق تطلعات شعوب دول حوض النيل ويعزز من الترابط المصرى مع تلك الدول.



وزير الري يتفقد مشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى بأوغندا

وتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى أوغندا في المحطة الثانية لجولته الأفريقية، وقام بزيارة تفقدية لمواقع "المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا"، حيث تفقد سيادته الأعمال الجارية ضمن المرحلة السادسة من المشروع.

اعمال المشروع المصري لمكافحة الحشائش بأوغندا

وأشار الدكتور سويلم الى أن هذا المشروع الهام يأتي كاستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة.

ولفت أنه وبناء على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، وبتمويل قدره ٣ مليون دولار لمدة ٣ سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة.

وأضاف أن "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التى يتم ازالتها من المجارى المائية كوقود حيوي يتم استخدامه بمعرفة المواطنين، بالإضافة لـ "مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا" والذي أسهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

جدير بالذكر أن خطة العمل الجاري تنفيذها تتضمن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي ١٦ %، ويتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)"

مناقشة ترتيبات مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية

وتوجه الدكتور هاني سويلم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والتقي بإيف بازاييبا ماسودي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين.

وأشار الوزير لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية على كافة المستويات، ومؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، لا سيما في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، واستعداد مصر الدائم لنقل خبراتها في مختلف المجالات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وزير الري في الكونغو الديمقراطية

وأشار الدكتور سويلم إلى أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وجرى خلالها مناقشة موقف سير العمل في البروتوكول الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام ٢٠٢٧، والذى يتضمن أنشطة تنموية متعددة مثل إنشاء ١٢ محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين.

كما تم خلال المباحثات متابعة موقف تشغيل مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار في العاصمة الكونغولية كينشاسا والذى تم تجهيزه بأحدث نظم التنبؤ، وتدريب عدد من الكوادر الفنية الكونغولية لتشغيل المركز وإكتساب الخبرات المطلوبة في تقنيات التنبؤ بالفيضانات، حيث حقق هذا المركز نجاحات كبيرة داخل الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.

كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.

مناقشة عدد من المشروعات التنموية المقترحة من الجانب الكيني

وفى إطار زيارته الرسمية لجمهورية كينيا التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا ثنائيًا مع إيريك موريثي وزير المياه والصرف الصحي والري الكيني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين.

وزير الري ونظيره الكيني

وأكد سويلم على أهمية اللقاء الذي يأتي بعد الاجتماع الأخير الذي تم عقده خلال إسبوع القاهرة السابع للمياه، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع كينيا في مجالات الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين مصر وكينيا في مجالات المياه والري والتكيف مع تغير المناخ، وأن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن جلسة المباحثات الموسعة تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وتم مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين عبر اتفاقية التعاون الجاري تفعيلها، كما تم مناقشة عدد من المشروعات التنموية المقترحة من الجانب الكينى والتى يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.

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