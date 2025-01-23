النيابة السويسرية تحفظ التحقيقات ضد الأمين العام للكاف

قررت النيابة العامة السويسرية وقف التحقيقات ضد الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، فيرون موسينجو أومبا، حيث لم يعثروا على أي وقائع أو أساس قانوني لبدء إجراءات قانونية ضده وفقا لبيان الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي.

حفظ التحقيقات ضد الأمين العام للكاف

وسافر، سافر فيرون موسينجو-أومبا في نوفمبر الماضي إلى فريبورج بسويسرا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات الأولية.

وقال الكاف في بيان رسمي اليوم الخميس: يرحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقرار مكتب المدعي العام السويسري ويسعده أن يستمر الالتزام والامتثال داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأمانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع الثقافة والالتزام بالأخلاق والشفافية والحوكمة التي تم تقديمها منذ رئاسة باتريس موتسيبي.

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