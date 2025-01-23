الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لبيراميدز

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد التعادل مع فاركو أمس بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن يقام مران الأهلي في الحادية عشر ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على أن يحصل اللاعبين على راحه من المران غدًا الجمعة ويعودوا للتدريبات يوم السبت استعدادا للقاء يوم الأحد أمام بيراميدز متصدرجدول مسابقة الدوري بعد فوزه أمس على فريق زد بهدف دون رد.

 

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري اليوم الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

وكانت الجولة التاسعة انطلقت الثلاثاء وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي على غزل المحلة وإنبي  وسموحة بنفس النتيجة 1-0 بالترتيب.

 

 

فيما تعادل الأهلي مع فاركو 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وحقق بيراميدز الفوز أمام  زد 1-0 أمس الأربعاء.

 

 

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة التاسعة 

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- الإسماعيلي 12 نقطة
9- فاركو 11 نقطة
10- طلائع الجيش 11 نقطة
11- بتروجيت 10 نقاط
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف
إمام عاشور الأهلي 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف
حسام حسن سموحة 3 أهداف
صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف 
غودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف
عمرو ناصر فاركو 3 أهداف
فيستون كالالا مايلي بيراميدز 3 أهداف
على فوزي إنبي 3 أهداف
أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

 

 

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الأهلي بيراميدز الزمالك ناصر منسي الدوري المصري إمام عاشور

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