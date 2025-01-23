الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، متوجها فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة.
 

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير 



وقال الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته لفخامة الرئيس: إننا ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصرنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالخير والأمن والازدهار.

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