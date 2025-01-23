الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

الاستماع للشهود في حريق مدرسة طه حسين بـ 15 مايو

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

استمعت النيابة العامة، لأقوال الشهود بحريق بمبنى مدرسة طه حسين بـ١٥ مايو مجاورة ٣ في حلوان، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ونشب حريق بمبنى مدرسة طه حسين بـ١٥ مايو مجاورة ٣ في حلوان، ودفعت الحماية المدنية بـ٣ سيارات إطفاء وسيارة إسعاف.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

 

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الحماية المدنية النيابة العامة حريق مدرسة حريق بمبنى مايو النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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