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حوادث

التحريات تكشف تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالمعادي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل شاب في منطقة المعادي، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين شخصين فتطورت إلى مشاجرة.


وأضافت التحريات، أن الأهلي تمكنوا من فض المشاجرة، وعقب فض المشاجرة استدعي كل طرف منهما عائلته ونشبت مشاجرة بين العائلتين مما أسفر عن مقتل شاب.

مقتل شاب في مشاجرة بالمعادي 
تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغا من أهالي بمنطقة كوتسيكا بدائرة القسم يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، ومقتل شاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى "صدام"، 32 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة من العائلتين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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