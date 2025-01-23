"الدساتير المصرية" و"حكاية عملات مصر والسودان" ضمن 4 كتب لقصور الثقافة في سلسلة الطبعة الثانية

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أربعة كتب ضمن سلسلة "الطبعة الثانية"، تطرحها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل.

"الدساتير المصرية في مائتي عام" لماهر حسن

من الكتب التي صدرت في السلسلة كتاب "الدساتير المصرية في مائتي عام".. وجوه ومعارك ونصوص، للكاتب الصحفي ماهر حسن، ويتناول تطور الفكرة الدستورية فى مصر منذ بذورها الأولى في عصر محمد علي مرورا بالثورة العرابية ومشروع دستورها، وصولا إلى دستور 1923، وتطور الدساتير المصرية منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتى دستور 1971 الذي استمر أساسا للحياة السياسية في عصري السادات ومبارك، حتى تم تعطيله بعد ثورة 25 يناير ثم كتابة دستور جديد عام 2012، والتصدى لتعديله بعد ثورة 30 يونيو.

ويعد الكتاب مرجعا شاملا لمجموعة من الدساتير المصرية، بداية من عهد محمد علي الذي كلف رفاعة الطهطاوي بترجمة الدستور الفرنسي، ودستور 1879 الذي وضعه شريف باشا ودستور 1882 ويضم الكتاب ملابسات ميلاد كل دستور وما صاحبه من جدل في العلن وفي الكواليس، ويشمل ذلك دستوري 1923 و1954. والكتاب يحتوي على النصوص الكاملة لجميع الدساتير التي شهدتها مصر، وصولا لدستور 1971 وجميع التعديلات التي لحقته حتى سنة 2007.

"حكاية عملات مصر والسودان" لمحمد مندور

وصدر عن السلسلة كتاب "حكاية عملات مصر والسودان في عصر أسرة محمد علي" للباحث والصحفي محمد مندور، ويأخذنا الكتاب في رحلة عبر تاريخ النقود في عصر أسرة محمد علي، حيث يستعرض أنواع العملات المستخدمة في تلك الفترة مثل الذهبية، الفضية، النحاسية، والبرونزية، ويشرح طرزها الفنية وأسماءها. كما يوضح القيم النقدية للعملات وأسعار الصرف المتغيرة بينها.

يناقش الكتاب التغيرات التي طرأت على النظام النقدي خلال حكم محمد علي باشا، مع تسليط الضوء على جهود إصلاح تداول النقود وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة. كما يتناول تأثير العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي. من أبرز مميزات الكتاب، دراسته لعملات الدولة المهدية في السودان وكيف أثرت الثورة المهدية على النظام النقدي.

"الشعر والسرد" لسامي سليمان

وصدرت طبعة ثانية من كتاب "الشعر والسرد".. تأصيل نظري ومداخل تمهيدية، للدكتور سامي سليمان أحمد، ويتناول الكتاب إشكالات العلاقة بين الشعر والسرد سواء في تراثنا القديم أو في ممارساتنا الأدبية والنقدية الحديثة والمعاصرة وهو يندرج في إطار الدراسات البيئية التي تعني بتحليل قضايا إشكالية في علاقات المجالات المعرفية المختلفة ببعضها البعض، مما يجعلها تتطلب صياغة مداخل تحليلية تجدل بين عدة علوم ومداخل منهجية ويطرح الكتاب جملة من الأطروحات النظرية التي يبلورها في ضوء الجدل مع عدد من التوجهات النقدية المعاصرة، فمن التحليل الثقافي ونظريات التأويل والتلقي إلى نقد النقد وتحليل الخطاب دون أن تتنكر تلك الأطروحات التاريخية المقروء، وتاريخية لحظة القراءة أيضا، مما يجعلها سبلا معرفية للوصول إلى تأويلات جديدة لما تناقشه فصول الكتاب من قضايا.

"المسرح القريب" لأحمد إسماعيل

وصدرت طبعة ثانية من كتاب "المسرح القريب".. المساحة المشتركة بين العرض والجمهور تجربة شبرا بخوم المسرحية، وهو كتاب عن حياة المخرج المسرحي أحمد إسماعيل، كتاب عن التجربة - الحلم التي عمل من أجل تحقيقها طوال سنوات عمره المهني، إقامة مسرح وفرقة في قريته شبرا بخوم في قلب الدلتا.

سلسلة "الطبعة الثانية" تعنى بإعادة نشر الكتب التي صدرت طبعتها الأولى بالهيئة العامة لقصور الثقافة في شتى السلاسل، وقد نفد توزيعها وأثرت المكتبة العربية، وصمم أغلفة الكتب ريهام خيري.

إصدارات قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، بجناحها في (صالة 1 - جناح B3).

وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

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