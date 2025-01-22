فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

توقع الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي ألكسندر دوجين تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هائلة، دون أن يستبعد محاولة اغتياله مجددا.

وقال: “محاولة اغتيال ترامب هي أمر ممكن بالتأكيد، بعد تصريحه بكشف المعلومات حول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي، وعدد من جرائم الدولة العميقة في الولايات المتحدة وجعلها متاحة للجميع”.

الفيلسوف الروسي

وهذا يؤثر على مصالح أجهزة الاستخبارات وهي مجموعة كبيرة من الدوائر المؤثرة للغاية.

وأعتقد أن مقاومة ترامب ستكون هائلة".

ولم يستبعد دوجين محاولة اغتيال ترامب أو تنظيم هجمات إرهابية أو اضطرابات اجتماعية في الولايات المتحدة.

وأدى الرئيس الأمريكي السابع والأربعين دونالد ترامب اليمين الدستورية الاثنين الماضي في مراسم أقيمت بمبنى الكابيتول.

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