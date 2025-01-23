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اقتصاد

أسعار النفط تواصل تراجعها بفعل ضبابية تأثير رسوم ترامب الجمركية

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل خسائرها وسط حالة من الضبابية في شأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

 

خسائر جديدة في أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 78.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.2 في المئة إلى 75.26 دولار.


وفي الجلسة السابقة، أنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات عند 79 دولارا في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 75.44 دولار في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاضات.

 

الرسوم الجمركية الجديدة

وقال ترامب إنه سيضيف الرسوم الجمركية الجديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا.

وأضاف أن هذه الرسوم يمكن تطبيقها على «دول أخرى مشاركة» أيضًا.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية 25 في المئة على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10 في المئة على الصين لأن مادة الفنتانيل المخدرة يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة من هناك.

في غضون ذلك، خلصت تقديرات في استطلاع موسع أجرته رويترز إلى أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض بمتوسط 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.

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