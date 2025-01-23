الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بيندكت كمبرباتش يكشف سبب حذف دور Doctor Strange من فيلم Avengers Doomsday

بيندكت كامبرباتش،
بيندكت كامبرباتش، فيتو

 أفلام مارفل، كشف الممثل البريطاني "بيندكت كمبرباتش"، أن استديوهات مارڤل، اتخذت قرارا بحذف شخصية، Doctor Strange، من أحداث فيلم Avengers Doomsday، بعد استبدالهم شخصية الشرير Kang بـ Doctor Doom، الذي سيجسدها الممثل "روبيرت داوني جونيور".

وذكر الممثل "بيندكت كامبرباتش"، بأنه علي الرغم من عدم عودته لأداء شخصية Doctor Strange، خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday، إلا أن مارفل أكدت له أنه سيقوم بأداء دور هام، وبطولي، في فيلم Avengers SecretWars.

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

قال المخرج "جو روسو"، إن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

وأضاف روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

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